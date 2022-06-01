Еще 46 человек подхватили коронавирусную инфекцию в Ленобласти

Еще 46 человек подхватили коронавирусную инфекцию в Ленобласти
Еще 46 человек подхватили коронавирусную инфекцию в Ленобласти. Фото: Pixabay

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 46 случаев заражения коронавирусом.

Новую статистику в среду, 1 июня, представили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 187 771 местный житель. Всего выздоровели 183 488 пациентов, в том числе 34 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умерло ни одного человека. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 486.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 2 место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 367 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что врач и телеведущий Александр Мясников выразил свою позицию по поводу спада заболеваемости коронавирусной инфекцией россиян. По его мнению, это «конец начала».

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