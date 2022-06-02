Алексей Моор ушел с должности главного художника Петербурга

В Петербурге освободилась должность главного художника города и зампреда Комитета по градостроительству и архитектуре.

Как сообщается на сайте городской администрации, пост главного художника Петербурга и замглавы ведомства покинул Алексей Моор. Он освобожден от должности с 31 мая.

Алексей Моор был главным городским художником в течение пяти лет. Он контролировал установку новых памятников, рекламных конструкций и отвечал за внешний вид Северной столицы.

Временным главным художником назначили начальницу управления ландшафтной архитектуры и монументального искусства Елену Крамскову.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вице-губернатор Корабельников взял на себя обязанности ушедшего в «АвтоВАЗ» Соколова.