Финляндия готовится к массовому потоку петербуржцев с августа

Финляндия готовится к массовому потоку петербуржцев с августа
Есть предположение, что консулы начали искать работников, потому что ожидают массовой миграции россиян в Суоми. Фото: unsplash

В Финляндии ищут сотрудников в консульскую службу Петербурга. Массовый поток россиян ждут в августе.

Как пишет Neva.Today, сообщение о наборе консульских сотрудников появилось на официальном сайте генконсульства Финляндии. Искать работников будут до середины июня, а трудоустраивать планируют с августа, или по договоренности. Есть предположение, что консулы начали искать работников, потому что ожидают массовой миграции россиян в Суоми.

Будущий сотрудник консульской службы будет обрабатывать заявления на получение разрешения на въезд в Финляндию и проводить собеседования с желающими получить визу. У кандидата должно быть финское гражданство и отличное владение финским, английским и русским языками. Также он должен знать шведский язык.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что финские компании начали массово уходить из России.

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