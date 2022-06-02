Врач Лопатин назвал обследования, которые нужно проходить после 30 лет

Врач Лопатин назвал обследования, которые нужно проходить после 30 лет
Чем старше человек, тем более регулярными должны быть такие проверки. Фото: pixabay

Каждый человек рано или поздно сталкивается с проблемами со здоровьем. Полностью застраховаться от них нельзя, но можно свести к минимуму риски появления тяжелых заболеваний.

Терапевт, гастроэнтеролог «СМ-Клиники» в Петербурге Сергей Лопатин рассказал, что для сохранения здоровья нужно регулярно посещать врачей и проходить обследования. С возрастом такие проверки должны быть еще чаще. Он назвал семь обследований, которые нужно ежегодно проходить людям старше 30 лет. Об этом пишет Peterburg2.

Электрокардиография — самое важное обследование для профилактики болезней сердца. С помощью ЭКГ можно оценить частоту сердечных сокращений и ритм сердца, а также выявить ишемию и инфаркт. Особенно обследование рекомендуется людям с сидячим образом жизни, лишним весом и большим количеством стресса.

УЗИ брюшной полости и щитовидной железы тоже являются важными обследованиями, тем более они абсолютно безопасны даже для маленьких детей и беременных. На исследовании брюшной полости проверяется состояние печени, селезенки, поджелудочной железы и желчного пузыря. Часто оно назначается для диагностики гепатита и цирроза печени. А обследование щитовидной железы поможет вовремя заметить возможный гормональный сбой и нарушение обмена веществ.

УЗИ молочных желез необходимо для профилактики рака молочной железы, которым женщины страдают чаще всего. Исследование позволяет выявить опухоли в груди даже на самых ранних стадиях, тем самым повышая шансы на успешное лечение.

Рентген легких и флюорографию нужно проходить всем хотя бы раз в год. Они нужны, чтобы проверить легкие и другие органы дыхательной системы на опасные заболевания — от туберкулеза и пневмонии до рака.

Клинический анализ крови позволяет оценить состояние крови и ее отдельных элементов. В том числе, он может выявить нехватку витаминов или проблемы с гормональным фоном. Сюда же можно отнести липидограмму, необходимую для контроля за уровнем жиров и холестерина, а также анализ на глюкозу, важный для профилактики сахарного диабета.

Анализ на скрытую кровь в кале тоже нужно регулярно сдавать, поскольку при некоторых болезнях кровь можно обнаружить только таким образом. Ее наличие может говорить о раке толстой или прямой кишки.

В Московском драматическом театре имени Пушкина покажут спектакль «Эйнштейн и Маргарита», пишет «Москва.ру«. Спектакль о большой любви и атомной бомбе по пьесе Александра Гельмана «Альмар» ставит режиссер Александр Марин.

здоровье обследование профилактика рак


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Врач Лопатин назвал обследования, которые нужно проходить после 30 лет
График электричек в Петербурге изменят на время июньских праздников
Петербургский депутат Ржаненков нашел плюсы в транспортной реформе
Участники ПМЭФ попросили скрыть их данные из-за опасения санкций
В Кронштадте пройдет фестиваль воздушных змеев «Фортолёт»
Депутат Павлов назвал единую льготную систему одним из главных преимуществ ...
В Петербурге депутат Цивилев рассказал о плюсах единой льготной системы в ...
Новая партия лазурных автобусов Volgabus едет в Петербург