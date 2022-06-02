Врач Лопатин назвал обследования, которые нужно проходить после 30 лет

Чем старше человек, тем более регулярными должны быть такие проверки. Фото: pixabay

Чем старше человек, тем более регулярными должны быть такие проверки. Фото: pixabay

Каждый человек рано или поздно сталкивается с проблемами со здоровьем. Полностью застраховаться от них нельзя, но можно свести к минимуму риски появления тяжелых заболеваний.

Терапевт, гастроэнтеролог «СМ-Клиники» в Петербурге Сергей Лопатин рассказал, что для сохранения здоровья нужно регулярно посещать врачей и проходить обследования. С возрастом такие проверки должны быть еще чаще. Он назвал семь обследований, которые нужно ежегодно проходить людям старше 30 лет. Об этом пишет Peterburg2.

Электрокардиография — самое важное обследование для профилактики болезней сердца. С помощью ЭКГ можно оценить частоту сердечных сокращений и ритм сердца, а также выявить ишемию и инфаркт. Особенно обследование рекомендуется людям с сидячим образом жизни, лишним весом и большим количеством стресса.

УЗИ брюшной полости и щитовидной железы тоже являются важными обследованиями, тем более они абсолютно безопасны даже для маленьких детей и беременных. На исследовании брюшной полости проверяется состояние печени, селезенки, поджелудочной железы и желчного пузыря. Часто оно назначается для диагностики гепатита и цирроза печени. А обследование щитовидной железы поможет вовремя заметить возможный гормональный сбой и нарушение обмена веществ.

УЗИ молочных желез необходимо для профилактики рака молочной железы, которым женщины страдают чаще всего. Исследование позволяет выявить опухоли в груди даже на самых ранних стадиях, тем самым повышая шансы на успешное лечение.

Рентген легких и флюорографию нужно проходить всем хотя бы раз в год. Они нужны, чтобы проверить легкие и другие органы дыхательной системы на опасные заболевания — от туберкулеза и пневмонии до рака.

Клинический анализ крови позволяет оценить состояние крови и ее отдельных элементов. В том числе, он может выявить нехватку витаминов или проблемы с гормональным фоном. Сюда же можно отнести липидограмму, необходимую для контроля за уровнем жиров и холестерина, а также анализ на глюкозу, важный для профилактики сахарного диабета.

Анализ на скрытую кровь в кале тоже нужно регулярно сдавать, поскольку при некоторых болезнях кровь можно обнаружить только таким образом. Ее наличие может говорить о раке толстой или прямой кишки.

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