Движение транспорта в центре Петербурга ограничат из-за велогонки La Strada

Сегодня, 4 июня, в Северной столице пройдет велосипедная гонка La Strada. В связи с этим на период с 20:00 до 23:05 движение транспорта закроется по Дворцовому мосту, Троицкому мосту, Сампсониевскому мосту, Гренадерскому мосту и еще по нескольким центральным улицам.

Об изменениях рассказали в пресс-службе комитета по транспорту. Так, на фоне перекрытия движения в центре свои маршруты временно изменят некоторые автобусы и троллейбусы. В частности, речь идёт о автобусах № 1, 3, 6, 10, 27, 47, 54, 55, 71, 136, 191, троллейбусах № 1, 5, 9, 15, 31, а также трамваях № 3, 6 и 40.

Чтобы подробнее узнать движение того, или иного интересующего маршрута, необходимо перейти на сайт комитета по транспорту.

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