Отели Петербурга испытывают нехватку гостей на период ПМЭФ

Отели Петербурга испытывают нехватку гостей на период ПМЭФ
Отели Петербурга испытывают нехватку гостей на период ПМЭФ. Фото: unsplash

Отельеры и эксперты ранка Петербурга грустно заявляют: на период международного экономического форума отели города будут полупустыми.

Выяснилось, что загрузка отелей и гостиниц в период форума в Северной столице составит всего 60-65%. Однако средняя стоимость размещения на время форума остается выше базовой. Об этом сообщает «Коммерсант».

В 2022 году загрузка отелей города на период форума может сократиться на 5–10%. Отрицательную динамику в текущем году связывают с сокращением числа международных участников форума.

По словам совладельца Sokroma Hotels Group Дарьи Ковалевской, средняя текущая загрузка оценивается в 65%, потому что до этого за три недели до форума заполняемость уже была 85–90%.

Из-за снижения интенсивности контактов с международными партнёрами бизнес хочет урезать расходы. Некоторые отели из-за внимания регуляторов перешли на закрытые продажи, и теперь элитные номера доступны только по предварительным заявкам. Кроме того, заметно выросли цены. Так, например, номер в пятизвёздочной гостинице в среднем стоит на период проведения форума порядка 16 тысяч рублей в сутки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что некоторые участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) обратились к организаторам с просьбой скрыть их место работы, чтобы не попасть под санкции.

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