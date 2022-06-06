Роспотребнадзор: питьевая вода в Петербурге на 98,6% соответствует норме

В Петербурге проверили качество питьевой воды систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Исследования проводил Роспотребнадзор в мае текущего года. Специалисты отобрали пробы на выходах из водопроводных станций «Водоканала» перед подачей в распределительную сеть. Воду проверяли на паразитов и вирусы. Вся отобранная вода соответствовала санитарно-гигиеническим требованиям.

В распределительной сети исследовали более 150 проб по санитарно-химическим, микробиологическим и вирусологическим показателям. Результаты показали, что 98,5% проб соответствуют норме.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что названы самые опасные районы Петербурга, где клещи покусали больше всего человек. С начала сезона в Северной столице от клещей пострадали более 3 тысяч человек. Экспертиза выявила у 431 клеща энцефалит, у 91 — боррелиоз.