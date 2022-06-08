Синоптик Колесов рассказал, в какое время сегодня стоит ждать грозы и ливней

Синоптик Колесов рассказал, в какое время сегодня стоит ждать грозы и ливней
Синоптик Колесов рассказал, в какое время гроза и дожди 8 июня разбушуются больше всего. Фото: pexels

Утро 8 июня началось с +20 градусов тепла, но уже во второй половине дня петербуржцам напоминают о дождях.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов отметил, что уже на 9:00 утра в городе воздух прогрелся до 20 градусов тепла, однако не стоит терять бдительности: уже во второй половине дня ожидаются дожди.

Специалист добавил, что сегодня атмосферный фронт подходит к Санкт-Петербургу с юго-запада, и первые осадки придут где-то в районе обеда. Однако пик ливней с грозами придется на вечер и ночь.

А вот завтра, по словам Колесова, в Северной столице снова будет хорошо, — «не жарко и сухо».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге к вечеру местами разразиться гроза. Жителей и гостей города прося проявлять осторожность и учитывать изменение погодных условиях. Специалисты предупреждают о повышенном, «желтом» уровне опасности.

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