Синоптик Колесов рассказал, в какое время сегодня стоит ждать грозы и ливней

Утро 8 июня началось с +20 градусов тепла, но уже во второй половине дня петербуржцам напоминают о дождях.
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов отметил, что уже на 9:00 утра в городе воздух прогрелся до 20 градусов тепла, однако не стоит терять бдительности: уже во второй половине дня ожидаются дожди.
Специалист добавил, что сегодня атмосферный фронт подходит к Санкт-Петербургу с юго-запада, и первые осадки придут где-то в районе обеда. Однако пик ливней с грозами придется на вечер и ночь.
А вот завтра, по словам Колесова, в Северной столице снова будет хорошо, — «не жарко и сухо».
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге к вечеру местами разразиться гроза. Жителей и гостей города прося проявлять осторожность и учитывать изменение погодных условиях. Специалисты предупреждают о повышенном, «желтом» уровне опасности.