Синоптик спрогнозировал прояснение погоды в Петербурге к вечеру четверга

Кратковременные дожди в Санкт-Петербурге стоит ожидать сегодня преимущественно в первой половине дня. Постепенно погода начинает проясняться.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус поделился, что в городе атмосферный фронт постепенно уходит на восток. После обильный ливней этой ночью, по мере отхода атмосферного фронта на восток, Северная столица окажется под влиянием тыловой части циклона.

Сегодня, 9 июня, в облаках будет появляться всё больше прояснений. Температура воздуха в течение дня будет варьироваться от +20 до +22 градусов, а по области — от +19 до +24 градусов. Также ожидается западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

Завтра, 10 июня, как предположил Леус, вероятность дождей минимальна. В городе станет еще немного теплее.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России может быть достаточно теплое лето с безветренной погодой и умеренной влажностью, рассказал синоптик.