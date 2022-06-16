Жители Шушар жалуются на пробки из-за перекрытия ДТП единственного выезда

В четверг, 16 июня, петербуржцы встают в пробки не как обычно, к «часу пик», а уже днем. Например, жители Шушар оказались заблокированы из-за ДТП, которое произошло на единственном выезде из этой части города.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» в Петербурге пробки сейчас составляют 5 баллов. Не самая приятная картина на 14:00 четверга. Многие связывают сложившуюся ситуацию с ПМЭФ и перекрытием в связи с ним некоторых участков и ограничением движения большегрузов. Так, грузовым автомобилям массой более 3,5 тонн с 15 по 18 июня запрещено движение по Пулковскому и Петербургскому шоссе, а также Витебскому проспекту с 8:00 до 19:00. До 24:00 18 июня запрещена парковка на подъездах к аэропорту «Пулково».

Многие автомобиле прибывают в город по Московскому шоссе, что тоже влияет на загруженность. Касательно Шушар информация появилась в Telegram-канале «Мегаполис/ ДТП и ЧП /Санкт-Петербург / Питер». Сообщалось, что дорогу заблокировали врезавшиеся друг в друга кроссоверы.

Если смотреть в целом по городу, то труднее всего сейчас в центре. Ситуация ухудшится еще больше к 17 часам, — там уже ожидаются 6-балльные, а в 18 — 7-балльные пробки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на улицах Петербурга временно изменится движение на некоторых улицах в связи с проведением Петербургского международного экономического форума.