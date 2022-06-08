С 10 июня в Петербурге вводится ряд ограничений на дорогах в связи с ПМЭФ

С 10 июня в Петербурге вводится ряд ограничений на дорогах в связи с ПМЭФ. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

С 10 июня в Петербурге вводится ряд ограничений на дорогах в связи с ПМЭФ. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

На улицах города временно изменится движение на некоторых улицах в связи с проведением Петербургского международного экономического форума.

В пресс-службе Комитета по транспорту сообщили, что с 8 часов утра 10 июня до полуночи 18 июня движение будет прекращено по Стартовой улице от Быковской улицы до Внуковской улицы. Также нельзя будет проехать по Домодедовской улице от улицы Пилотов до Внуковской улицы с 8 часов утра 13 июня до полуночи 18 июня.

Нельзя будет остановиться на улице Пилотов, Стартовой, Домодедовской и Внуковской улицах с 8 утра 10 июня до окончания дня 18 июня. На Петербургском шоссе на пересечении с Витебским проспектом и на Пулковском шоссе в районе съезда на Петербургское шоссе и Дороге в аэропорт в тоже время будет сужена проезжая часть.

Для грузовых автомобилей с 15 по 18 июня с 8 утра до 7 вечера будут действовать свои ограничения с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн. Соответствующее правило распространяется на участке от Красносельского шоссе до Дунайского проспекта, от Пулковского шоссе до Кузьминского шоссе и от Московского шоссе до Петербургского шоссе. Все время проведения ПМЭФ автомобили не смогут передвигаться по Кольцевой автомобильной дороге от Ропшинского шоссе до Софийской улицы.

С остальными изменениями можно подробно ознакомиться на сайте Комитета по транспорту. Все изменения и коррективы будут вноситься по мере их возникновения там же.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на период международного экономического форума отели Петербурга, вероятно, будут полупустыми.