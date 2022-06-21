Студенты скачали 9 петабайт через Wi-Fi в вузовских общежитиях Москвы

Билайн бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») проанализировал активность использования Wi-Fi-трафика в студенческих общежитиях Москвы и выяснил, что в 2021 году общий объем использованного трафика превысил 9 Петабайт (1 петабайт = 1 млн гигабайт). Учитывался объем информации, скачанной пользователями Wi-Fi со всех типов устройств (ПК, ноутбуки, планшеты и смартфоны) в сетях, развернутых оператором. Для сравнения: чтобы записать такой объем данных на iPhone 13 (модель на 512 гигабайт), потребуется 17 578 устройств. Если поставить их все друг на друга, высота полученной башни превысит 25,5 километров, или 77 Эйфелевых башен.

А если представить этот объем информации в метриках кинематографа, то это не менее 4,5 млн фильмов в хорошем качестве или все снятые сериалы за последние 20 лет!

Билайн бизнес уже несколько лет реализует проект по организации беспроводного доступа к сети Интернет в студенческих общежитиях Москвы. Сервис предоставляется в рамках государственных контрактов.

На сегодняшний день телеком-оператор установил более 8 тысяч точек доступа Wi-Fi на более чем 100 адресах студенческих общежитиях 24 вузов столицы, включая Российский Университет Дружбы Народов, Технический Университет им. Баумана, Московский Политехнический Университет и Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации.

Помимо развёртывания новых подключений, билайн бизнес также совершенствует системы контроля и мониторинга, модернизирует существующее оборудование на объектах (телекоммуникационные шкафы, коммутаторы и точки доступа).

Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками билайн бизнес:

«Уже более 5 лет «ВымпелКом» плодотворно сотрудничает с Правительством Москвы, принимая участие в реализации значимых для города технологических инициатив. Например, мы обеспечиваем бесплатный для пользователей (или москвичей и гостей столицы)доступ к Интернету на различных площадках, среди которых общежития крупнейших российских вузов. О востребованности и актуальности наших усилий свидетельствует постоянно растущий объем интернет-трафика, поглощаемый данными локациями. Проведение таких работ – это выверенный шаг к успешной реализации крупных проектов, делающих наш город технологичным и современным, в котором комфортно себя чувствуют москвичи и гости столицы».

Александр Горбатько, заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы: