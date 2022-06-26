Во Всеволожске неизвестный мужчина надругался над четырехлетним мальчиком

Во Всеволожске неизвестный мужчина надругался над четырехлетним мальчиком
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Во Всеволожске родители сообщили в полицию о сексуальном насилии над четырехлетним сыном и получили протоколы за неисполнение своих обязанностей.

Как стало известно Gazeta.SPb, в субботу вечером в отдел полиции обратилась 34-летняя мать пострадавшего мальчика. Она сообщила, что над ее сыном надругался неизвестный мужчина. Это произошло у дома на Пузыревском проспекте примерно в 19 часов.

На месте происшествия работали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. В отношении родителей составили административные протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.

О происшествии доложили в руководителю следственного отдела во Всеволожске. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что подросток утонул во время купания в Лемболовском озере.

Всеволожск насильственные действия ребенок сексуальное насилие


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Врач Аребьев предупредил, что нелеченые ожоги могут привести к смерти
Прах певца Юрия Шатунова частично захоронят в Германии
Из аэропорта Пулково вылетел первый рейс в Актау
Петербург вошел в топ самых бюджетных городов для туристов в России
Байден заявил, что страны G7 введут запрет на импорт золота из России
Al Arabiya: названы восемь ошибок при использовании солнцезащитного крема
Спикер ГД Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу с 1 июля
В Москве на Троекуровском кладбище прощаются с певцом Юрием Шатуновым