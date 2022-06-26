Во Всеволожске неизвестный мужчина надругался над четырехлетним мальчиком

Во Всеволожске родители сообщили в полицию о сексуальном насилии над четырехлетним сыном и получили протоколы за неисполнение своих обязанностей.

Как стало известно Gazeta.SPb, в субботу вечером в отдел полиции обратилась 34-летняя мать пострадавшего мальчика. Она сообщила, что над ее сыном надругался неизвестный мужчина. Это произошло у дома на Пузыревском проспекте примерно в 19 часов.

На месте происшествия работали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. В отношении родителей составили административные протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.

О происшествии доложили в руководителю следственного отдела во Всеволожске. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что подросток утонул во время купания в Лемболовском озере.