Некоторые пассажиры сегодня не смогут улететь из Пулково в Сочи и Дубай

Некоторые пассажиры сегодня не смогут улететь из Пулково в Сочи и Дубай
Некоторые пассажиры сегодня не смогут улететь из Пулково в Сочи и Дубай. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В субботу, 2 июля, из петербургского аэропорта Пулково по направлениям «Санкт-Петербург — Сочи» и «Санкт-Петербург — Дубай» не отправятся 3 самолета. Еще 2 рейса отправятся в путь с опозданием.

Первый отмененный рейс должен был вылететь в Сочи. Теперь в 16:30 воздушное судно не покинет аэропорт. Следующим пассажиров сегодня не примут самолеты в Дубай на 16:45 и на 23:25.

Еще одна неприятность коснулась рейса, который тоже запланирован на отправку в Сочи, — вместо 08:20 самолет отправят в 12:00. Из Санкт-Петербурга в Анталью вместо 12:55 пассажиры полетят в 13:40.

Все остальные рейсы, согласно онлайн-табло аэропорта, отправятся в путь по расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что уже две авиакомпании из России подали заявки в Минтранс, в которых они просят вернуть самолеты иностранным лизингодателям.

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