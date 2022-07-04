В России за сутки коронавирусом заразились 2,8 тысячи человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 2 866 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 442 625. Об этом стало известно сегодня, 4 июля.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 568 человек, скончались 43 заболевших жителя страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 381 306 граждан. Накануне выздоровели 2 276 человек. Общее количество выздоровлений достигло 17 869 964.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 382 человека. На третьем месте Московская область — 193 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что до конца года в Петербурге испытают препарат от COVID-19 на основе антител.