Названы самые частые травмы при падении с электросамокатов

Врач-травматолог скорой помощи имени Джанелидзе Игорь Павлович рассказал, что травмы при падении с электросамокатов — не редкость. На сегодняшний день известно уже несколько самых распространенных видов травм.

Как рассказал Игорь Павлович в эфире телеканала «Санкт-Петербург», травмы, которые потенциально можно получить, если упасть с электросамоката, зависят от скорости. Чаще всего падения, особенно с большой скорости, заканчиваются тяжелыми внутрисуставными переломами и черепно-мозговыми травмами. Также часто страдают кости лицевого скелета.

Из-за электросамокатов травмы также получают и пешеходы, предупредил врач.

В июне 2021 года между городским правительством и кикшеринговыми компаниями было заключено соглашение, которое включает в себя скоростные, возрастные и территориальные ограничения. В 2022 году петербургские власти продолжат работать с кикшеринговыми компаниями.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с весны 2022 года волонтеры «ЛизаАлерт» в Петербурге начали использовать электросамокаты в процессе работы.