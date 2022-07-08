В Ленобласти зафиксировали 40 случаев коронавируса за сутки

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 40 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 8 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 189 019 местных жителей. Всего выздоровели 184 782 пациента, в том числе 80 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 491.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург опустился на третье место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 556 человек. А на втором месте Северную столицу сместила Московская область — 279 новых ковид-пациентов.

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