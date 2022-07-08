Московский район стал лидером по числу свободных вакансий в Петербурге

Московский район стал лидером по числу свободных вакансий в Петербурге
Самым "богатым" на предложения стал Московский район, доля которого от общего числа вакансий составляет 15%. Фото: pixabay

В Петербурге составили рейтинг районов по количеству свободных вакансий. Лидером стал Московский район.

По данным специалистов hh.ru, сначала лета работодатели Северной столицы разместили более 135 тысяч новых вакансий. Это на треть больше, чем весной текущего года. Это говорит о том, что рынок труда начинает восстанавливаться и наращивать объем новых рабочих мест.

Самым «богатым» на предложения стал Московский район, доля которого от общего числа вакансий составляет 15%. Вторым стал Приморский район (14%), а тройку замыкает Невский район (10%). Хуже всего ситуация с новыми вакансиями наблюдается в Кронштадтском, Колпинском и Петродворцовом районах (по 1% в каждом).

В Московском районе в основном новых работников ищут медорганизации, ритейлеры и девелоперы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург занял второе место в России по количеству IT-вакансий.

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