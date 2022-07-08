В Ленобласти в выходные пройдут ливни с грозой и градом

Днем в субботу в 47 регионе ожидаются ливни, грозы и град. Фото: Pixabay

Днем в субботу в 47 регионе ожидаются ливни, грозы и град. Фото: Pixabay

Хорошей погоды в выходные жителям Ленинградской области ждать не стоит. И в субботу, и в воскресение ожидаются ливни и грозы.

Об ухудшении погоды предупредило областное управление МЧС со ссылкой на прогноз синоптиков ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Днем в субботу в 47 регионе ожидаются ливни, грозы и град. Особенно сильно поливать будет в западных районах. При грозе ветер усилится до порывистого. Температура воздуха будет на уровне +20…+25 градусов.

В воскресенье сильные дожди будут идти в начале ночи и днем. Вместе с ливнями также ожидаются грозы с порывистым ветром. Воздух в середине дня прогреется до +21…+26 градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцев предупредили в МЧС о ливнях и грозах 9 июля. Непогода ждет петербуржцев во второй половине дня.