В Петербурге вводили план «Перехват» из-за автомобилиста, размахивающего ножом

Выяснилось, что нож мужчина достал из-за ссоры с другим гражданином по поводу парковки.

Инцидент произошел в Московском районе около 17:00. Как стало известно Gazeta.SPB, 40-летний гражданин Киргизии ударил 35-летнего гражданина Таджикистана ножом у дома 3 по улице Пулковской, после чего скрылся с места происшествия.

В результате пострадавший в состоянии средней степени тяжести с резаными ранами грудной клетки, плечевого сустава и обеих кистей был госпитализирован в городскую больницу № 26.

Чтобы поймать злоумышленника было решено реализовать план «Перехват». У дома 58 по улице Космонавтов мужчину на указанном очевидцами «Хундай Солярис» удалось задержать. Злоумышленник пояснил, что в результате словесного конфликта по поводу парковки, он нанес потерпевшему ножевые ранения.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Мужчину задержали и поместили в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на проспекте Маршала Блюхера обнаружили мужчину с тремя ножевыми ранениями, о котором сообщили в ночь с 10 на 11 июля около 01:13.