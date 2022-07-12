Петербург занял 2 место по новым случаям заболевания COVID-19

Петербург сегодня оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 12 июля, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 275 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 269. Таким образом, суточная заболеваемость в городе за последний день увеличилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 559 человек с коронавирусом, а на третьем месте оказалось Подмосковье, где выявили 186 новых случаев

За день в Петербурге выздоровели 348 человек, госпитализировали 83 местных жителя, скончались семь петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России до максимума с февраля подскочил коэффициент распространения COVID-19.