Во дворе на Маршала Блюхера мужчину убили тремя ударами ножом в спину

Мужчину зарезали во дворе на Маршала Блюхера. Фото: google.maps

Мужчину зарезали во дворе на Маршала Блюхера. Фото: google.maps

В Красногвардейском районе Петербурга зарезали местного жителя. Возбуждено дело об убийстве.

Как стало известно Gazeta.SPb, в ночь на 11 июля в полицию и скорую помощь сообщили о мужчине, лежащем в луже крови во дворе на проспекте Маршала Блюхера, 59.

Прибывший на место наряд полиции обнаружил неизвестного мужчину с тремя ножевыми ранениями спины. Он скончался в машине скорой помощи, когда ему проводили реанимацию.

Подозреваемого в убийстве нашли практически сразу. Им оказался 43-летний мужчина, проживающий в этом доме.Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что едва живого петербуржца с пробитой головой нашли у парадной на набережной Обводного канала. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.