Едва живого петербуржца с пробитой головой нашли у парадной на набережной Обводного канала

Мужчину нашли у дома на Обводном канале. Фото: google.maps

Мужчину нашли у дома на Обводном канале. Фото: google.maps

У жилого дома на набережной Обводного канала нашли местного жителя с крайне тяжелыми травмами.

Как стало известно Gazeta.SPb, пострадавшего нашли накануне около 19:45 у дома №127 по набережной Обводного канала. Очевидцы сообщили в службу «112», что мужчина лежит на земле без сознания.

Мужчину госпитализировали в Мариинскую больницу с диффузной травмой головного мозга, открытой черепно-мозговой травмой, переломом черепа и в состоянии комы. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Прибывшая следственно-оперативная группа установила, что это 40-летний мужчина, проживающий в этом доме. Видеонаблюдения на месте происшествия нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что подвыпившая петербурженка проснулась и обнаружила окровавленного мужа в постели.