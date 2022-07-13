В петербургском аэропорту Пулково 5 рейсов 13 июля будут выполнены не по плану

В петербургском аэропорту Пулково 5 рейсов 13 июля будут выполнены не по плану. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В петербургском аэропорту Пулково 5 рейсов 13 июля будут выполнены не по плану. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В среду, 13 июля, из петербургского аэропорта Пулково с задержкой вылетят 4 рейса, а еще один уже не отправился в назначенное место.

Речь идет о самолете в Ереван на 01:30, который ранее уже отменили. Остальные рейсы, согласно онлайн-табло, будут осуществлены, но 4 из них вылетят позже запланированного времени.

Так, уже был задержан самолет в Бишкек на 06:30, — вместо этого времени он отправился в 08:15. Следующим перенесенным рейсом станет воздушное судно в Самарканд на 08:10, — теперь он полетит в 08:40. Позже вылетит и самолет в Сочи, который изначально должен был отправиться в 08:15. Его новое время — 09:35.

Пока последним перенесенным рейсом станет поездка в Анталью на 12:55. Сейчас указанный самолет должен отправиться в 13:25.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в петербургском аэропорту «Пулково» задержали мужчину из Душанбе, который хотел пронести около тысячи кепок «известных брендов» для продажи.