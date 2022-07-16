В Петербурге за сутки выявили 364 заболевших коронавирусом

В Петербурге за сутки выявили 364 заболевших коронавирусом
В Петербурге выявили новые случаи ковида. Фото: unsplash

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 364 новых случая коронавируса.

Госпитализированы 97 человека, выздоровели – 114, умерли – девять. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 540 924 местных жителя, вылечились — 1 503 258 человек, а общее число жертв достигло 34 237. Об этом сегодня, 16 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял третье место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 975 человек. А на втором месте оказалась Московская область — 397 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России отменили ковидные ограничения на границе, но жители все равно не могут уехать.

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