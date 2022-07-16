При пожаре в доме на Декабристов погибла женщина

При пожаре в доме на Декабристов погибла женщина
Пожар в доме на улице Декабристов. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На улице Декабристов сегодня днем загорелась коммунальная квартира. В результате пожара погибла женщина.

По информации петербургского управления МЧС, в экстренные службы о пожаре сообщили в 13:35. В семикомнатной коммуналке на улице Декабристов, 57, загорелся комната и коридор. К месту ЧП были направлены пожарные и медики.

Пожар в доме на улице Декабристов. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Через полчаса спасатели присвоили пожару ранг 1БИС, к 14:13 он был локализован. В 14:39 ранг пожара снизили до номера 1. Общая площадь пожара составила 25 кв. метров.

Пожар в доме на улице Декабристов. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Из загоревшейся квартиры эвакуировали 13 человек. Одну женщину спасти не удалось, она погибла.

В указанном доме на Декабристов находится Музей-квартира А.А. Блока. Как уточнили в городском комитете по культуре, пожар был в соседней от музея парадной. Сейчас он продолжает работу и проводит экскурсии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге арестовали водителя, сбившего выходящую из трамвая школьницу на Энгельса.

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