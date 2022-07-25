Полиция Петербурга поймала в Ростове-на-Дону подозреваемого обидчика пенсионерки

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали подозреваемого по делу о мошенничестве на прсопекте Славы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел еще 18 июля 2022 года. Тогда неизвестный мужчина позвонил пенсионерке 1937 года рождения с проспекта Славы и заявил, что ее внук попал в больницу, для лечения необходимо передать 61 000 рублей курьеру. Затем в квартиру женщины пришел какой-то гражданин, которому заявительница передала названную сумму.

Предполагаемого мошенника удалось поймать 22 июля в результате оперативно-розыскных мероприятий и совсем не в Петербурге. Опергруппой уголовного розыска в городе Ростов-на-Дону, у дома 48 по улице Тракторной по подозрению в совершении указанного преступления задержали мужчину 1993 года рождения. Его доставили в Петербург.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Подозреваемый задержан. Все детали выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за последние годы количество уголовных дел по факту квартирного мошенничества стабильно растет. Рост преступлений, связанных с квартирными сделками, начал заметно увеличиваться с 2020 года на фоне пандемии.