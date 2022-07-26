В Мурино на 7 этаже дома на Авиаторов Балтики нашли окровавленный труп

Вечером 25 июля в правоохранительные органы Всеволожского района сообщили, что на улице Авиаторов Балтики, 13 в подъезде на 7 этаже обнаружили труп 33-летнего мужчины.

Как стало известно Gazeta.SPB, по прибытию на место специалисты скорой помощи видели рядом с погибшем неизвестных мужчину и женщину, которые после ушли. Гражданин лежал около лифтов, в крови, был одет в одни трусы. Предполагается, что в момент произошедшего погибший пребывал в состоянии алкогольного опьянения, у мужчины порезана артерия.

Известно, что ранее мужчина был судим по статье о наркотиках. Правоохранителям удалось поговорить с женой погибшего, которая пояснила, что 24 июля они с мужем поругались, после чего он ушел из дома. На следующий день с его номера позвонила неизвестная, сообщила о смерти мужчины и указала адрес, где и было обнаружено тело. На самом деле, погибший вместе со своей женой проживал на улице Лесная в Новом Девяткино.

В настоящий момент труп направлен в морг для установления причины смерти. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 25 июля в правоохранительные органы Выборгского района Ленинградской области обратился мужчина, заявивший, что нашел в своем частном доме труп невестки.