Из обгоревшей квартиры на проспекте Сизова в больницу увезли мужчину

Из обгоревшей квартиры на проспекте Сизова в больницу увезли мужчину
Из обгоревшей квартиры на проспекте Сизова в больницу увезли мужчину. Фото: "Яндекс.Карты"

Сегодня ночь в Приморском районе спасатели тушили квартирный пожар. Без пострадавших не обошлось.

Около 03:31 в субботу экстренные службы получили сообщение, что по адресу проспект Сизова, 20, корпус 1 в Приморском районе горит квартира. на место направили специалистов.

По прибытию удалось выяснить, что огонь охватил двухкомнатную квартиру. При этом очаг возгорания находился в одной из комнат площадью 15 квадратных метров. Обстановка успела обгореть на площади 2 квадратных метра.

Ликвидировать возгорание удалось уже в 03:50, однако в результате пожара пострадал мужчина, которого экстренно госпитализирован в медицинское учреждение.

С огнем оперативно справились 4 единицы техники от МЧС и 20 человек личного состава. Почему поизошел пожар на настоящий момент неизвестно. Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера огонь вышел из под контроля на проспекте Стачек, 96, корпус 3. Известно, что по этому адресу располагается торговый центр «Виадук».

новости СПб пожар приморский район проспект сизова


 

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