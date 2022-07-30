Из обгоревшей квартиры на проспекте Сизова в больницу увезли мужчину

Из обгоревшей квартиры на проспекте Сизова в больницу увезли мужчину. Фото: "Яндекс.Карты"

Из обгоревшей квартиры на проспекте Сизова в больницу увезли мужчину. Фото: "Яндекс.Карты"

Сегодня ночь в Приморском районе спасатели тушили квартирный пожар. Без пострадавших не обошлось.

Около 03:31 в субботу экстренные службы получили сообщение, что по адресу проспект Сизова, 20, корпус 1 в Приморском районе горит квартира. на место направили специалистов.

По прибытию удалось выяснить, что огонь охватил двухкомнатную квартиру. При этом очаг возгорания находился в одной из комнат площадью 15 квадратных метров. Обстановка успела обгореть на площади 2 квадратных метра.

Ликвидировать возгорание удалось уже в 03:50, однако в результате пожара пострадал мужчина, которого экстренно госпитализирован в медицинское учреждение.

С огнем оперативно справились 4 единицы техники от МЧС и 20 человек личного состава. Почему поизошел пожар на настоящий момент неизвестно. Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера огонь вышел из под контроля на проспекте Стачек, 96, корпус 3. Известно, что по этому адресу располагается торговый центр «Виадук».