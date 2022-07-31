В Ленобласти в Гатчинском районе женщина погибла при пожаре

В Ленобласти в Гатчинском районе женщина погибла при пожаре
Пожар в Ленобласти унес жизнь одного человека. Фото: Pxhere

В Ленинградской области в Гатчинском районе, расположенном в садоводстве «Нева», произошел пожар в жилом доме. Одноэтажное здание загорелось сегодня днем.

На место пожара прибыли сотрудники спасательной службы. После того, как пожар был потушен, спасатели обнаружили обгоревшие человеческие останки.

Как сообщил ivbg.ru, предположительная погибшая – 78-летняя хозяйка дома. На данный момент, информации о других пострадавших или причинах возгорания нет.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о реальных причинах гибели ребенка в Петербурге, мать которого заявила, что девочка упала со шкафа. Медицинская экспертиза установила, что ребенок подвергался регулярному физическому насилию со стороны матери.

Гатчинский район новости СПб пожар смертельный пожар


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти в Гатчинском районе женщина погибла при пожаре
В понедельник в Ленинградской области будут действовать ограничения движения
Продажи квартир группы «Эталон» в Петербурге упали
Петербургский поставщик Nissan и Hyundai планирует сокращение штата
«Красный треугольник» в Петербурге может оказаться в реестре памятников
С начала августа принадлежащий Otis завод возобновит прием заказов
Россиянам рассказали, как прошел парад ВМФ в Кронштадте
Сегодня будет открыта третья очередь парка «Остров Фортов» в Кронштадте