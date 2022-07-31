В Ленобласти в Гатчинском районе женщина погибла при пожаре

Пожар в Ленобласти унес жизнь одного человека. Фото: Pxhere

Пожар в Ленобласти унес жизнь одного человека. Фото: Pxhere

В Ленинградской области в Гатчинском районе, расположенном в садоводстве «Нева», произошел пожар в жилом доме. Одноэтажное здание загорелось сегодня днем.

На место пожара прибыли сотрудники спасательной службы. После того, как пожар был потушен, спасатели обнаружили обгоревшие человеческие останки.

Как сообщил ivbg.ru, предположительная погибшая – 78-летняя хозяйка дома. На данный момент, информации о других пострадавших или причинах возгорания нет.

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