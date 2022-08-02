В Ленобласти зафиксировали 76 случаев коронавируса за сутки

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 76 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 2 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 191 835 местных жителей. Всего выздоровели 186 308 пациентов, в том числе 112 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 493.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 2 765 человек. А на третьем месте оказалась Московская область — 310 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что иммунолог рассказал, перейдет ли коронавирус в сезонное заболевание.