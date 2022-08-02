Ревнивый петербуржец пырнул ножом мужчину на Ленинском проспекте

В Петербурге задержали мужчину, который на почве ревности ударил ножом 59-летнего местного жителя.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось ранним утром 1 августа на Ленинском проспекте. Скорую и полицию вызвали очевидцы, которые заметили рядом с домом 115/2 сидящего окровавленного мужчину.

Прибывший наряд выяснил, что пострадавший получил нож в живот от 40-летнего петербуржца. Конфликт у них произошел на почве ревности.

Мужчину госпитализировали с тяжелым колото-резаным ранением, проникающим в брюшную полость.

Подозреваемый далеко уходить не стал, его задержали через час у соседнего дома на Ленинском. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец зарезал мать ножом в квартире на Костромском проспекте.