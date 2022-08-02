В Ленобласти 91-летняя пенсионерка отдала 1,6 млн рублей за спасение «сына»

В Ленобласти 91-летняя пенсионерка отдала 1,6 млн рублей за спасение &#171;сына&#187;
Пенсионерку обманули на 1,6 млн рублей. Фото: PXhere

В Тосненском районе разыскивают мошенников, обманувших 91-летнюю пенсионерку на крупную сумму.

Вечером 1 августа в отдел полиции в Тосно обратилась пожилая женщина. Она рассказала правоохранителям, что около 18:00 ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын устроил ДТП, и его собираются привлечь к уголовной ответственности. Чтобы «спасти» сына пенсионерку убедили передать свои сбережения курьеру. Через несколько часов к ней пришел неизвестный, которому женщина передала 1,6 миллиона рублей.

Полицейские спросили у женщины, помнит ли она приметы курьера, но, в силу своего преклонного возраста, пенсионерка ничего сказать не смогла.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в лесу в Ленобласти нашли останки расчлененного мужчины.

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