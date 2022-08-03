При пожаре на складе Ozon пострадали 11 человек

При пожаре на складе Ozon пострадали 11 человек
Пожар на складе Ozon в Подмосковье. Фото: ГУ МЧС по Московской области

В результате масштабного пожара на складе Ozon в Московской области пострадали 11 человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональный ГУ МЧС, при пожаре пострадали 11 человек. Двое из них госпитализированы в больницу, девять человек получили медицинскую помощь амбулаторно.

Пожар на складе Ozon в селе Петровское городского округа Истра начался в среду около 12:30. По последней информации, огонь распространился по площади в 35 тысяч квадратных метров. Эвакуировано более тысячи человек.

К тушению пожара от МЧС привлечены 96 человек и 30 единиц техники. Также к месту ЧП направлены два самолета Ка-32. Для координации работы спасателей прибыли заместители главы МЧС РФ Александр Чуприян и Илья Денисов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что траулер на «Адмиралтейских верфях» загорелся во время гидроизоляционных работ.

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