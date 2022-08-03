Траулер на «Адмиралтейских верфях» загорелся во время гидроизоляционных работ

Накануне на судозаводе «Адмиралтейские верфи» горел строящийся рыболовецкий траулер «Механик Маслак». Стали известны подробности произошедшего.

Следственно-оперативная группа на месте установила, что пожар начался во время проведения гидроизоляционных работ. Как стало известно Gazeta.SPb, произошло возгорание корпуса траулера «Механик Маслак», после чего огонь распространился по площади около 800 квадратных метров.

Сейчас выясняется сумма материального ущерба.

Напомним, рыболовецкий траулер на «Адмиралтейских верфях» загорелся во вторник около 11:24. На месте происшествия с огнем боролись 58 человек личного состава МЧС и 14 единиц техники. В результате ЧП никто не пострадал. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пожар на «Адмиралтейских верфях» потушили.