В Петербурге за сутки выявили 3 454 заболевших коронавирусом

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 3 454 новых случая коронавируса.

Госпитализированы 225 человек, выздоровели – 1 876, умерли – 11. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 585 292 местных жителя, вылечились — 1 526 574 человека, а общее число жертв достигло 34 445. Об этом сегодня, 13 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 7 141 человека. А на третьем месте оказалась Московская область — 2 467 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач Жемчугов назвал группу людей, которым рекомендуется госпитализация при «Кентавре».