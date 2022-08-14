В России за сутки коронавирусом заразились 29 тысяч человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 28 982 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 8581 958. Об этом стало известно сегодня, 14 августа.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 1 790 человек, скончались 54 заболевших жителя страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 383 125 гражданин. Накануне выздоровели 14 942 человека. Общее количество выздоровлений достигло 18 136 077.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 7 020 человек. А на третьем месте оказалась Московская область — 2 399 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России отсутствует необходимость вводить какие-либо коронавирусные ограничения на федеральном уровне, заявили в Роспотребнадзоре.