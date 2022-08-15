Эксперты предложили методы борьбы с нарушениями электросамокатчиков в Петербурге

В Петербурге с начала лета Telegram-бот «Самокаты в СПб» получил около 500 жалоб от горожан по поводу нарушения правил пользования электросамокатами. Эксперты предложили несколько путей решения для регулирования езды на этом виде транспорта.

Автоэксперт Святослав Данилов предложил приравнивать электросамокаты к категории «М», так как пользование ими требует особых навыков и умений. Об этом пишет телеканал «Санкт-Петербург».

В свою очередь, политтехнолог и политик Сергей Наумов заявил, что нужно тщательнее следить за электросамокатчиками, то есть ровно также, как сотрудники ГИБДД следят за автомобилистами. Эта ответственность, по мнению специалиста, лежи и на кикшеринговых компаниях.

При этом в законе нет каких-либо установок и точных указаний за нарушений самокатчиков, точнее что-то есть, но всех тонкостей не указано. Автоэксперт Роман Зубков считает, что именно поэтому нужно детали продумать и зафиксировать их на законодательном уровне. По его словам, сегодня так и непонятно, кого считать водителем, а что — транспортным средством.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Московском районе Петербурга произошел дорожный инцидент с участием электросамоката. Мужчина сбил девушку, шедшую по тротуару.