Поляков рассказал о подготовке рабочих кадров в транспортной сфере Петербурга

Поляков рассказал о подготовке рабочих кадров в транспортной сфере Петербурга. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

Поляков рассказал о подготовке рабочих кадров в транспортной сфере Петербурга. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

С приходом в город новой транспортной реформы работодателям в этой сфере необходимо позаботиться о подготовке и переподготовке рабочих.

Вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков в Telegram-канале рассказал, что планируется реализовать для этого в ближайшее время. Также, по его словам, в скором времени Петербург получил новую коммунальную технику и обновленный парк автомобилей скорой помощи.

Как отмети л эксперт, потребность в высококлассных специалистах будет только возрастать. Таким образом, было принято решение создать Многофункциональный учебный центр на базе Академии транспортных технологий. Планируется развитие транспортно-промышленного комплекса Петербурга и наращивание кадрового потенциала.

Например, может производиться подготовка профессионалов по обслуживанию и ремонту инновационных электрических транспортных средств и беспилотных транспортных средств, топливного оборудования и двигателей для работы на СПГ и КПГ, грузовой техники.

Поляков заявил, что настоящие и будущие сотрудники транспортных предприятий города получат не только высокотехнологичный центр, но и учебную станцию технического обслуживания экологичного транспорта, медиатеку, коворкинг-зоны, спортивный комплекс.

В настоящее время готовится доклад губернатору Петербурга с просьбой поддержать этот проект.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что транспортная реформа позволяет горожанам экономить в два раза при грамотном подходе.