В Петербурге суд избрал меру пресечения петербуржцу, убившего свою жену 15 лет назад

В Петербурге суд избрал меру пресечения петербуржцу, убившего свою жену 15 лет назад. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

В Петербурге суд избрал меру пресечения петербуржцу, убившего свою жену 15 лет назад. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Пока мужчина останется под домашнем арестом до 11 сентября 2022 года.

Стало известно, что Выборгский районный суд Северной столицы рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения петербуржцу, обвиняемого в убийстве своей супруги в 2007 году. Мужчину заключили под домашний арест до 11 сентября 2022 года, как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

До этого житель Петербурга признался, что в ноябре 2007 года убил свою супругу в квартире на Северном проспекте в результате внезапной ссоры. Тело женщины, по данным следствия, обвиняемый закопал в Выборгском лесу Ленинградской области и сообщил в полицию, что она не вернулась домой и пропала.

Как рассказал корреспондент «78.ru», в ходе судебного заседания мужчина попросил исключить из ограничений запрет пользования интернетом, так как его настоящая жена находится в декрете, а на иждивении у обвиняемого трое малолетних детей. В результате суд ходатайство следствия удовлетворил

В настоящее время следователи продолжают устанавливать место захоронения погибшей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 18 августа в правоохранительные органы Приморского района обратился отец 17-летней девушки, работающий преподавателем в одном из петербургских институтов. Мужчина рассказал, что его дочь изнасиловали.