В 6 российских регионах заболеваемость коронавирусом за сутки превысило тысячу человек

В 6 российских регионах заболеваемость коронавирусом за сутки превысило тысячу человек. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В 6 российских регионах заболеваемость коронавирусом за сутки превысило тысячу человек. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 40 010 человек. Из общего числа в Москве заболело 8 259 горожан.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 19 077 674. Об этом стало известно сегодня, 20 августа.

За вчерашний день госпитализированы с коронавирусной инфекцией 3 450 человек, скончались 69 заболевших жителей страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерло 383 496 граждан. Накануне выздоровели 24 222 человек. Общее количество выздоровлений достигло 18 262 350.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место с 4 399 зараженными. Первой в антирейтинге стала Москва, за время пандемии COVID-19 там коснулся 2 954 169. А на третьем месте оказалась Московская область — 3 093 новых ковид-пациентов за сутки.

Из всех российских регионов 6 имеют свыше тысячи заболевших за сутки. Помимо уже названных в это число вошли Ростовская область (1 232 зараженных), Краснодарский край (1 413 зараженных), Ленобласть (1 051 зараженный).

Ранее gazeta.spb.ru писала, что всемирная организация здравоохранения советует увеличить число вакцинированных граждан, а также рекомендует не забывать про ношение масок в общественных местах и проветривание мест, где наблюдается большое скопление людей.