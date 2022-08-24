Утром в Московском районе семь трамвайных маршрутов не вышли на рейс

Утром в Московском районе семь трамвайных маршрутов не вышли на рейс
Утром в Московском районе семь трамвайных маршрутов не вышли на рейс. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сегодня утром в Московском районе Петербурга не смогли запустить 7 трамвайных маршрутов из-за проблем с рельсами.

Как отметили в пресс-службе «Горэлектротранс», было задержано начало движения трамвайных маршрутов № 16, 25, 29, 43, 45, 49, 62. Причина тому — неисправность пути. Об этом рассказали «KP.RU».

Маршруты указанных трамваев охватывают большую площадь в городе. Пассажиры были вынуждены оперативно искать замену транспорту, которого было не дождаться.

Специалисты прибыли на место неполадок и принялись за решение проблемы. В 8:57 часов трамваи снова вышли на маршруты.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Большом Конюшенном мосту в Петербурге заметили биотуалет, который разместили прямо на проезжей части. Позже в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» объяснили, что конструкцию установили для рабочих.

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