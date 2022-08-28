С 30 августа российские авиакомпании смогут летать в Сочи через закрытые зоны

С 30 августа российские авиакомпании смогут летать в Сочи через закрытые зоны. Фото: unsplash

С 30 августа российские авиакомпании смогут летать в Сочи через закрытые зоны. Фото: unsplash

Авиакомпании России смогут выполнять «спрямленные» полеты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства.

Отмечается, что нововведение вступает в силу с 30 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний.

Ограничения полетов в 11 аэропортах России при этом режиме продлили до 4 сентября. Прямой маршрут до Сочи станет короче прежнего на 30-35 минут.

Источник агентства также дополнил, что в понедельник, 29 августа, состоится совещание-разъяснение по полетам для авиакомпаний.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 28 августа, из петербургского аэропорта Пулково в путь не отправили 2 самолета (в Анталью и Москву). Также один авиарейс вылетел позже запланированного времени (в Москву). Вовремя также не прибыл самолет «Анталья — Санкт-Петербург» от авиакомпании «Ямал».