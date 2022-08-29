В России за сутки коронавирусом заразились 39 658 человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 39 658 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 19 445 581. Об этом стало известно сегодня, 29 августа.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 1 998 человек, скончались 77 заболевших жителей страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 384 160 граждан. Накануне выздоровели 24 890 человек. Общее количество выздоровлений достигло 18 520 851.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 5 157 человек. На третьем месте оказалась Московская область — 1 804 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пациентам с поврежденными из-за коронавируса легкими желательно избегать жары.