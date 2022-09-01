За сутки в Петербурге скончалось 19 горожан с коронавирусом

За сутки в Петербурге скончалось 19 горожан с коронавирусом. Фото: комитет по здравоохранению

За сутки в Петербурге скончалось 19 горожан с коронавирусом. Фото: комитет по здравоохранению

По всей России за сутки скончалось 95 человек с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 19 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся больше на 14 — 33 человека.

На 1 сентября в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там на сегодняшний день за все время существования коронавируса насчитывается 45 183 смерти пациентов. За последние сутки в Ленинградской области не зафиксировали случаев смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 34 749 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 384 441 человека.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцы стали меньше заболевать коронавирусной инфекцией. По словам экспертов, пик заражений был преодолен на прошлой неделе. Также горожан стали меньше госпитализировать.