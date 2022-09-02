Строительство ЖК у сгоревшей «Невской мануфактуры» может навлечь проблемы на будущих жильцов

На территории исторической «Невской мануфактуры» в Петербурге согласовали строительство жилого квартала. Если здание-памятник не восстановят, то будущие владельцы квартир рискуют обзавестись крупными проблемами.

Здание «Невской мануфактуры» сгорело весной прошлого года. В сентябре 2022-го стало известно, что Градостроительная комиссия согласовала проект застройки территории исторического здания. Там планируют возвести жилой комплекс площадью более 300 тысяч «квадратов», где смогут поселиться 12 тысяч человек. Об этом сообщает Neva.Today.

При этом покупатели квадратных метров у «Невской мануфактуры» могут столкнуться с проблемами, если собственник не восстановит здание.

В АО «Невская мануфактура» ранее заявили, что здания вместе с землей бывшей промышленной площадки начали выделять в отдельные юридические лица. Здание-памятник также было выделено в отдельное юрлицо.

По мнению юристов, если исторический объект не будет восстановлен, в поле зрения правоохранительных органов могут попасть те фирмы, которые были выделены. Если к тому моменту земля будет застроена жилыми домами, прочувствовать проблемы на себе могут и сами жильцы.

Ранее напомним, глава СК Александр Бастрыкин интересовался ходом расследования пожара на «Невской Мануфактуре».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дело о сгоревшей «Невской мануфактуре» передано в суд.