В воскресенье из Пулково не отправили в путь 2 самолета

В воскресенье из Пулково не отправили в путь 2 самолета. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В воскресенье из Пулково не отправили в путь 2 самолета. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сегодня, 4 сентября, в петербургском аэропорту Пулково 2 отмененных рейса на вылет. Самолеты не улетели по запланированным направлениям.

На утро воскресенья уже не состоялось 2 рейса, которые должны были осуществляться ночью. Речь идет о воздушном судне направления «Санкт-Петербург — Анталья» от авиакомпании Ямал на 02:00, а также о самолете «Санкт-Петербург — Ереван» от перевозчика Armenia Airways на 02:30.

В остальных рейсах пока задержек или отмен нет.

На прилет также есть отмененные воздушные судна. В 01:00 не прилетел самолет из Антальи, а в 01:30 — с Еревана. Что, вероятно, и является причиной отмены их же на вылет.

Все остальные самолеты прибудут и улетят из аэропорта по расписанию. Обо всех изменениях можно узнать через онлайн-табло Пулково.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Пулково прибыла посылка со странными леденцами. При проверке выяснилось, что они сделаны из наркотического перца.