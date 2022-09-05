В понедельник из Пулково 2 самолета вылетят позже запланированного

В понедельник из Пулково 2 самолета вылетят позже запланированного. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В понедельник из Пулково 2 самолета вылетят позже запланированного. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Для кого-то из пассажиров понедельник начинается с задержанных самолетов. В Пулково 5 сентября позже, чем планировалось изначально, отправят два авиарейса.

При этом отмененных самолетов на сегодня не предвидится. Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта, первый задержанный рейс петербуржцам нужно ждать уже в обед.

Так, в 14:00 вместо 12:55 отправят самолет до Антальи от авиакомпании «Turkish Airlines». Аналогичная ситуация с задержкой у рейса «Санкт-Петербург — Хабаровск», однако здесь пассажирам придется ждать в разы меньше, — всего 30 минут. Вместо 17:25 самолет отправят в 17:55. Перелет выполняется авиакомпанией «Уральские Авиалинии».

На прилет все рейсы будут выполнены по расписанию. Обо всех изменениях специалисты сообщат на сайте петербургского аэропорта.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пассажирские поезда по направлениям «Санкт-Петербург — Сухум» и «Сухум — Санкт-Петербург» задержались 4 сентября из-за упавшего дерева.