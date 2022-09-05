Жителям России станет сложнее получить права на вождение автобусов

Скоро заработают новые правила, по которым россиянам станет сложнее получить права на вождение автобусами.

Согласно нововведению россиянам станет сложнее получить права категории D. По словам автоэксперта Михаила Колодочкина, новые правила улучшат ситуацию на дорогах. Такое заявление он сделал «360».

«Раньше было совершенно нормальным, что у водителей такого уровня есть подразделение на классы», — заметил специалист.

Колодочкин подчеркнул, что сейчас доступ к управлению автобусами есть у многих, а это, в свою очередь, приводит к негативным последствиям. Было время, когда состояние водителей автобуса контролировали еще до выхода на рейс, например, могли не выпустить на линию, если у работника глаза красные или руки дрожат.

По мнению эксперта, сегодня главное — это не состояние водителя, а выполненный план. Основной мотивацией здесь являются деньги. Кроме того, на подобную должность нередко нанимают мигрантов, с которыми не всегда обходятся честно.