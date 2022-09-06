В России за сутки коронавирусом заразились 38,5 тысячи человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 38 500 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 19 809 613. Об этом стало известно сегодня, 6 сентября.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 4 203 человека, скончались 95 заболевших жителей страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 384 882 граждан. Накануне выздоровели 46 304 человека. Общее количество выздоровлений достигло 18 823 705.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 3 916 человек. На третьем месте оказалась Свердловская область — 1 297 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в комздраве Петербурге заявили о сокращении количества коек для больных COVID-19.